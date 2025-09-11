Arresti nella notte a Pagani, il sindaco: "Lo Stato è presente" "Un segnale forte e inequivocabile"

"Nella notte appena trascorsa, un’ampia e articolata operazione condotta dalle Forze dell’Ordine ha portato all’arresto di oltre 90 persone, accusate a vario titolo di attività criminali". A dirlo è il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco.

Le parole del sindaco

"L’operazione di questa notte - continua il primo cittadino - rappresenta un segnale forte e inequivocabile: lo Stato è presente e lavora senza sosta per garantire legalità, sicurezza e giustizia.

In qualità di Sindaco di Pagani esprimo, a nome mio e dell’intera comunità cittadina, il più profondo ringraziamento alle donne e agli uomini della Procura, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, con professionalità, dedizione e

coraggio, hanno reso possibile un intervento di questa portata. Siamo sollecitati a non abbassare mai la guardia, a denunciare e camminare fianco a fianco con le autorità: questa è l’unica strada possibile per una Pagani migliore".