Sequestrati tre cavalli vaganti a Monte San Giacomo Nuovo intervento per la sicurezza pubblica

Operazione di contrasto al fenomeno dei cavalli vaganti sul territorio comunale di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno. Tre esemplari, due adulti e un puledro, sono stati rinvenuti a vagare liberamente su suolo pubblico, nei pressi del campo sportivo, e sottoposti a sequestro amministrativo.

L'intervento

L'intervento è stato eseguito congiuntamente dal Servizio Veterinario dell'ASL di Salerno e dai Carabinieri Forestali della Stazione di Padula, in esecuzione di apposita ordinanza comunale che vieta espressamente il pascolo vagante su tutto il territorio comunale. Sul posto anche il sindaco Angela D'Alto a testimonianza dell'impegno istituzionale sul tema.

Il sequestro degli animali rientra in un piano più ampio di prevenzione e controllo del fenomeno, considerato un rischio concreto per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica. Già lo scorso novembre, la questione era stata al centro di un vertice in Prefettura a Salerno, convocato dal Questore Conticchio, durante il quale era stata stabilita un'intensificazione delle attività di monitoraggio, in particolare nelle aree montane più difficili da presidiare.

"Non smetteremo di impegnarci - ha dichiarato l'amministrazione comunale in una nota - finché questo problema non verrà risolto definitivamente. Continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti, utilizzando ogni strumento previsto dalla legge, per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio". I cavalli sequestrati resteranno in custodia presso strutture idonee fino al completamento degli accertamenti e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti. L'amministrazione rinnova infine l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di animali vaganti alle autorità competenti.