Bimbo aggredito da un pitbull, il sindaco: "Vere bestie sono i padroni" "Ciro presentava lesioni gravi ed è stato operato d'urgenza"

Dopo l’aggressione di un bambino di 9 anni ieri sera al Centro Plaza da parte di un cane pitbull, questa mattina il Sindaco Aliberti ha fatto visita in ospedale al piccolo Ciro per portare a lui e alla famiglia i saluti e la vicinanza dei cittadini di Scafati in pensiero per le sue condizioni.



II Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti:

“Si chiama Ciro il bambino vittima ieri sera di un episodio gravissimo. Aggredito da un cane pitbull, purtroppo presentava lesioni gravi ed è stato operato d'urgenza. Adesso è fuori pericolo e questa mattina gli ho portato i saluti e il conforto di tutta la cittadinanza in pensiero per le sue condizioni. Una tenerezza infinita, gli occhi di Ciro parlano e spero con tutto il cuore che possa recuperare presto sia fisicamente sia

psicologicamente il trauma subito.



Resta, però, un problema legato al rispetto delle regole e della convivenza civile. Resta la rabbia per non riuscire ad inculcare in

alcune persone una cultura che riconosca il valore della vita delle persone, degli animali. Resta il dolore di certe immagini che mi

arrivano e che riguardano un bambino straziato da un cane. Spesso siamo più bestie noi quando ci sono regole e non le rispettiamo o quando diciamo di amare gli animali ma poi non abbiamo rispetto nemmeno per chi è accanto a noi.



Allora, credo sia obbligatorio a proposito di quest'ultimo episodio sintetizzare quanto definito nel nostro regolamento comunale relativamente al guinzaglio, alla museruola e al passeggio dei cani: ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito

l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico ma è vietato il loro accesso nelle aree giochi per bambini e soprattutto è

obbligatorio il guinzaglio e la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri. In ogni caso deve essere

garantita la tutela dell'incolumità pubblica.



Valutiamo un nucleo operativo dedicato alla sorveglianza del territorio, non escludendo la collaborazione con le guardie zoofile, che possa multare anche i trasgressori sia per le deiezioni che per il mancato uso della museruola per i cani di grossa taglia o aggressivi”.

