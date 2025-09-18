Automedica spostata, Pontecagnano insorge: "Scelta dannosa e sbagliata" I consiglieri comunali di opposizione: "Pronti ad un confronto serio e costruttivo"

«Lo spostamento dell’automedica da Pontecagnano Faiano a Battipaglia, previsto a partire dal 1° ottobre, rappresenta una scelta profondamente sbagliata e dannosa per il nostro territorio. Non si può privare un comprensorio di circa 60.000 abitanti - comprendente la nostra città e i comuni limitrofi - di un presidio sanitario fondamentale per l’emergenza-urgenza. Si tratta di un servizio che, in molte circostanze, ha fatto concretamente la differenza tra la vita e la morte».



È quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Bisogno e Mariella dell’Angelo (Città Pubblica), Donato Pierro (Legati - Città Protagonista), Raffaele Silvestri (Fratelli d’Italia) e Gianfranco Ferro (Forza Italia), commentando la decisione dell’ASL Salerno di trasferire il servizio di automedica.



«Questa scelta - sottolineano i consiglieri - va nella direzione sbagliata: invece di rafforzare l’efficacia del servizio, lo rende meno accessibile e più distante per una larga fascia di popolazione. In un sistema sanitario già sotto pressione, togliere un presidio essenziale come l’automedica da Pontecagnano Faiano significa aumentare i tempi di risposta e ridurre le possibilità di intervento tempestivo». «Questa vicenda – aggiungono – è emblematica delle difficoltà strutturali e organizzative che caratterizzano il nostro sistema sanitario, denunciate da tempo anche dagli operatori del settore. La sanità pubblica deve rispondere in modo concreto ai bisogni reali dei cittadini e non può permettersi di arretrare, specialmente in territori densamente abitati come il nostro. La tutela della salute deve essere sempre una priorità, al di là di logiche tecniche o gestionali».



«Per queste ragioni – concludono – ci rendiamo disponibili da subito a un confronto serio e costruttivo con tutte le forze politiche e istituzionali, a prescindere dall’appartenenza. Su un tema così importante non possono esserci divisioni. Chiediamo all’ASL di rivedere questa decisione e di garantire al nostro territorio un’assistenza sanitaria all’altezza delle reali esigenze della popolazione. Davanti alla salute delle persone non ci devono essere steccati o bandiere, ma una sola voce: quella di Pontecagnano Faiano e dei suoi cittadini».

