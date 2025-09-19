Mercato San Severino: per due giorni si torna al Medioevo Un viaggio nel tempo tra cavalieri, falconieri, dame e maniscalchi

Un viaggio nel tempo. Un tuffo nel Medioevo, tra cavalieri, falconieri, dame e maniscalchi. Per due giorni -il 27 ed il 28 settembre- al Castello di Mercato S.Severino, la seconda fortificazione di fondazione normanna più grande in Italia ed inserita dal FAI tra i luoghi del cuore, sarà possibile rivivere la vita di corte in un’esperienza immersiva e suggestiva.

I dettagli

Tutti alla corte dei Sanseverino: il progetto di promozione turistica della Valle dell’Irno, coordinato dal vice Sindaco Enza Cavaliere, è inserito tra gli eventi regionali ‘Notti tra Borghi e Leggende’.

«Non è un evento isolato e fine a sé stesso, ma il tassello di un percorso di marketing territoriale con una sua ricaduta in termini culturali, economici e sociali – spiega il Sindaco Antonio Somma – intercettare i flussi turistici attraverso un’offerta di qualità significa ritagliare per Mercato S.Severino e per la Valle dell’Irno uno spazio importante nel circuito regionale rendendo produttivo il patrimonio storico ed archeologico esistente».

Il sito, inserito nel contesto del Parco Regionale Archeologico Naturalistico del Castello dei Sanseverino, oggi uno degli attrattori in grande ascesa turistica a livello regionale, punto di riferimento per escursioni di trekking ed attività all’aria aperta.

Nel corso della duegiorni, oltre alle escursioni guidate nell’antico maniero e le visite agli ambienti di palazzo, ci si potrà mettere alla prova con il tiro con l’arco, assistere alle dimostrazioni dei balestrieri, partecipare ai giochi medievali.

Ad accogliere i visitatori, un’experience realistica ed affascinante: figuranti in abiti d’epoca; sfilate in costume storico nel centro città; mercato medievale con artigianato, spezie e mestieri d’altri tempi; tiro con l’arco, balestra e prove cavalleresche; spettacoli di falconeria, musici, giocolieri e danze medievali; laboratori didattici e giochi per i più piccoli; rievocazioni storiche con arcieri, balestrieri e archibugieri; visite guidate al castello.