Albanella, l’assessore Vito lascia Noi Moderati con Lamberti e Malvasi "Non rappresenta più la nostra idea di politica, intesa come servizio ai territori e alle comunità"

«Non mi riconosco più nei valori e nei principi di Noi Moderati. Per queste ragioni, ho deciso di lasciare il partito e di proseguire il mio percorso politico insieme all’onorevole Pino Bicchielli, con Giovanni Lamberti e Francesco Malvasi, con i quali ho condiviso questa scelta». Con queste parole l’assessore Edoardo Vito annuncia il suo addio al partito fondato e guidato da Maurizio Lupi, manifestando la volontà di aderire a Forza Italia.



«A seguito della decisione dell’onorevole Bicchielli di lasciare il partito, abbiamo avviato una riflessione seria e condivisa: Noi Moderati oggi non rappresenta più la nostra idea di politica, intesa come servizio ai territori e alle comunità. Sentiamo il bisogno di una visione più ampia, moderata, capace di affrontare con concretezza le numerose problematiche che affliggono la nostra regione», dichiarano Vito, Lamberti e Malvasi.



«Ringraziamo le tante persone incontrate lungo questo percorso politico che oggi si conclude, assicurando al territorio di Albanella lo stesso impegno e la costante presenza di sempre. Finora abbiamo raggiunto traguardi importanti, e siamo certi che molti altri ne arriveranno. Il nostro ringraziamento va all’onorevole Bicchielli, che in più occasioni ha scelto di essere presente sul nostro territorio, partecipando attivamente alle numerose manifestazioni che da sempre danno lustro alla nostra Albanella. Proseguiamo insieme questo cammino con la consapevolezza di poter raggiungere nuovi obiettivi, sostenuti da tanti amici», dicono ancora.

