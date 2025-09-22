Cava de' Tirreni: successo per il debutto del camper del cuore

Effettuati ben 40 screening gratuiti alla tiroide

Cava de' Tirreni.  

E’ partito con successo il progetto di prevenzione sanitaria promosso dalla Fondazione Giona, a bordo dell’ambulatorio mobile che sabato 20 settembre ha fatto tappa a Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni riscuotendo grande partecipazione da parte della cittadinanza. A fronte delle 30 visite previste, il medico della giornata, il dr. Ersilio Trapanese (CMM) ha effettuato ben 40 screening gratuiti alla tiroide dimostrando l’importanza e la necessità di iniziative di prevenzione diffuse e accessibili.

L'appuntamento

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, ha visto la presenza del vicesindaco Nunzio Senatore, del delegato alla prevenzione e alla sanità, consigliere Armando Lamberti, dell’ispettore Antonio Cicalese con una rappresentanza del commissariato di Polizia e di don Giovanni, parroco della frazione, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e della comunità al progetto.

Durante l’evento, la Fondazione ha consegnato al dr. Trapanese il "Premio Giona", un’opera in ceramica realizzata dal maestro Giuseppe Cicalese, come riconoscimento per il suo impegno e per la grande disponibilità. Il Presidente Giuseppe Rainone ha inoltre donato alla frazione una giostrina per i bambini, che nelle prossime settimane verrà installata dai tecnici comunali. “Come ideatore del Camper del Cuore” – ha dichiarato il Presidente Rainone – “posso ritenermi soddisfatto.

Sarà un anno pieno di progetti dedicati al prossimo. La grande risposta della comunità ci conferma che la prevenzione è un bene condiviso. Fondazione Giona vuole essere al fianco dei cittadini più fragili, portando salute, solidarietà e speranza nei territori. Un ringraziamento particolare va al medico, il dr. Ersilio Trapanese, che si è trattenuto anche oltre l’orario previsto, con una devozione che solo i medici conoscono.” L’iniziativa non si ferma qui: la Fondazione Giona ha annunciato che ogni mese verranno organizzati nuovi screening, invitando la cittadinanza a seguire i canali social ufficiali e il sito www.fondazionegiona.org per conoscere date e modalità di partecipazione.

