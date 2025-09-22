Cava de' Tirreni: successo per il debutto del camper del cuore Effettuati ben 40 screening gratuiti alla tiroide

E’ partito con successo il progetto di prevenzione sanitaria promosso dalla Fondazione Giona, a bordo dell’ambulatorio mobile che sabato 20 settembre ha fatto tappa a Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni riscuotendo grande partecipazione da parte della cittadinanza. A fronte delle 30 visite previste, il medico della giornata, il dr. Ersilio Trapanese (CMM) ha effettuato ben 40 screening gratuiti alla tiroide dimostrando l’importanza e la necessità di iniziative di prevenzione diffuse e accessibili.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, ha visto la presenza del vicesindaco Nunzio Senatore, del delegato alla prevenzione e alla sanità, consigliere Armando Lamberti, dell’ispettore Antonio Cicalese con una rappresentanza del commissariato di Polizia e di don Giovanni, parroco della frazione, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e della comunità al progetto.

Durante l’evento, la Fondazione ha consegnato al dr. Trapanese il "Premio Giona", un’opera in ceramica realizzata dal maestro Giuseppe Cicalese, come riconoscimento per il suo impegno e per la grande disponibilità. Il Presidente Giuseppe Rainone ha inoltre donato alla frazione una giostrina per i bambini, che nelle prossime settimane verrà installata dai tecnici comunali. “Come ideatore del Camper del Cuore” – ha dichiarato il Presidente Rainone – “posso ritenermi soddisfatto.

Sarà un anno pieno di progetti dedicati al prossimo. La grande risposta della comunità ci conferma che la prevenzione è un bene condiviso. Fondazione Giona vuole essere al fianco dei cittadini più fragili, portando salute, solidarietà e speranza nei territori. Un ringraziamento particolare va al medico, il dr. Ersilio Trapanese, che si è trattenuto anche oltre l’orario previsto, con una devozione che solo i medici conoscono.” L’iniziativa non si ferma qui: la Fondazione Giona ha annunciato che ogni mese verranno organizzati nuovi screening, invitando la cittadinanza a seguire i canali social ufficiali e il sito www.fondazionegiona.org per conoscere date e modalità di partecipazione.