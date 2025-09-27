Mostra "San Michele e il Vallo di Diano. Un culto tra grotte e fede" L'iniziativa alle Grotte di Pertosa-Auletta

Dal 29 settembre al 31 ottobre 2025, nello spazio esterno delle Grotte di Pertosa-Auletta, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra all’aperto “San Michele e il Vallo di Diano. Un culto tra grotte e fede”, promossa dalla Fondazione MIdA in occasione della festa dei Santi Arcangeli.

I dettagli

Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per immergersi in una storia che unisce terra e cielo, devozione e natura, rivelando come la grotta, da luogo fisico, possa diventare simbolo di rinascita e spiritualità condivisa.