Baronissi, la sindaca Anna Petta nella direzione regionale del PD “Una grande responsabilità e un impegno per un PD aperto, unito e vicino ai territori”

“Entrare nella direzione regionale del Partito Democratico è per me un grande onore e una profonda responsabilità. Significa poter contribuire in modo diretto alle scelte che orienteranno il futuro politico e sociale della nostra regione”. Lo dichiara Anna Petta, sindaca di Baronissi e dirigente del PD. "Il congresso unitario che ha portato all’elezione del segretario regionale segna una tappa importante per il Partito Democratico campano. È un momento di rinnovata coesione e di rilancio, fortemente voluto dalla Segretaria nazionale Elly Schlein, che ha indicato la strada di un PD capace di rimettere al centro le persone, l’ascolto e la partecipazione. La nuova direzione nasce con uno spirito di squadra e una visione condivisa, fondamentali per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”.

“Voglio ringraziare ilsegretario regionale Piero De Luca per la fiducia accordatami e rivolgere un sincero augurio di buon lavoro, certa che la sua guida saprà sostenere e valorizzare i territori e le comunità della Campania. Sono orgogliosa di portare in direzione la voce della Valle dell’Irno, un territorio che rappresenta impegno civico e buona amministrazione. Mi impegnerò a promuovere il protagonismo dei territori, il dialogo con le amministrazioni locali e la valorizzazione della presenza femminile nella vita politica e istituzionale. Auguri di buon lavoro anche a Teresa Armato, eletta presidente regionale del PD.”

“In vista delle prossime elezioni regionali, il PD campano ha l’opportunità di presentarsi unito, con una visione chiara e proposte concrete per lo sviluppo e la giustizia sociale. È tempo di tornare tra la gente, nei luoghi del lavoro, della scuola e della solidarietà, per restituire fiducia e speranza alla Campania che vuole guardare avanti. Con la guida del segretario regionale, la Presidenza di Teresa Armato e il sostegno della segretaria Elly Schlein, sono certa che sapremo rilanciare il Partito Democratico campano con entusiasmo, unità e spirito di servizio”, conclude Anna Petta.