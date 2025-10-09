Riapre urologia al Fucito, il sindaco: "Verdoliva ha rispettato gli impegni" "Bel segnale che ci rende fiduciosi in un’attuazione operativa della roadmap stilata"

«Con la riapertura del reparto di Urologia e Litotrissia Urinaria all’ospedale «G.Fucito» di Mercato S.Severino, il Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, Ciro Verdoliva, ha rispettato in pieno uno degli impegni del cronoprogramma assunti in occasione del nostro ultimo confronto di settembre. È una risposta concreta ai bisogni dei cittadini ed alla necessità di assicurare cure adeguate e prestazioni continuative».

I dettagli

Così il Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, all’indomani della riattivazione di quello che è uno snodo strategico per le attività di ricovero ordinario e la programmazione chirurgica all’interno del presidio, con un aumento dei posti letto ed una dotazione tecnologica all’avanguardia.

«È un bel segnale che arriva in tempi celeri e che ci rende fiduciosi in un’attuazione operativa della roadmap stilata insieme a Verdoliva, cui vanno i nostri ringraziamenti per la sensibilità dimostrata nei fatti, nel corso del nostro ultimo incontro – aggiunge Somma – che prevede, tra gli altri, l’attivazione dell’art.23 per Medicina Generale collegando gerarchicamente, come da atto aziendale, il Pronto Soccorso direttamente a Medicina, l’attivazione di due posti in day hospital al reparto di Pneumologia e l’implementazione dell’ambulatorio di Ortopedia al servizio del Pronto Soccorso, la creazione di sette nuovi posti al reparto di Gastroenterologia e la ristrutturazione delle sale operatorie».

E conclude: «Auguro buon lavoro al nuovo neo Direttore del reparto Paolo Verze».