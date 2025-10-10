Padula, tre milioni dalla Regione Campania per strade più sicure e moderne Il sindaco: "Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità"

Un importante intervento di riqualificazione e sicurezza stradale interesserà nei prossimi mesi il territorio tra i Comuni di Padula e Sala Consilina. La Regione Campania ha infatti stanziato un finanziamento di 3 milioni di euro per mettere in sicurezza e riammagliare la rete stradale provinciale e comunale che collega i due paesi del Vallo di Diano.

L'obiettivo di questo intervento è migliorare la qualità delle strade e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto alla luce dei continui episodi di pericolo e dei frequenti incidenti che si verificano lungo le arterie del territorio. Si tratta di un piano ben strutturato di lavori che prevede il rifacimento del manto stradale, la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, il consolidamento delle aree danneggiate e la messa in sicurezza dei punti più critici.

La sindaca di Padula, Michela Cimino, ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo dei fondi: «Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità e per l'intero comprensorio. Migliorare la sicurezza delle nostre strade non è solo una questione di decoro o funzionalità, ma di tutela della vita delle persone. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a troppi episodi che evidenziano l'urgenza di agire. Con questo progetto, interveniamo concretamente per rendere i collegamenti più sicuri, efficienti e in linea con le esigenze di cittadini e lavoratori».