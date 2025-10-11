Mercato San Severino, arrivano 3 milioni di euro per migliorare la viabilità Somma: "Gestione più ordinata della circolazione nella vicina area industriale"

Tre milioni di euro per il piano strade a Mercato San Severino. A tanto ammonta il finanziamento, riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto dirigenziale a firma di Giuseppe Carannante, per il quale stato ammesso l’ente guidato dal sindaco Antonio Somma.

«Con il primo lotto, che prevede la copertura di rete ferroviaria già sottoposta rispetto al piano viario, sarà realizzato un nuovo asse viario di collegamento tra via Porta Rotese a via Tommaso Sanseverino - spiega il sindaco Antonio Somma - uno snodo strategico fondamentale per risolvere il problema attuale del congestionamento all’accesso del capoluogo, al confine con Fisciano. Questo consentirà di migliorare la viabilità in ingresso - sottolinea - e consentirà una gestione più ordinata della circolazione nella vicina area industriale. Accanto al riassetto viario abbiamo previsto anche nuove aree di sosta, assolutamente necessarie in una zona che ne è sprovvista, e spazi di aggregazione».

I fondi sono quelli relativi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 e riguardano interventi immediatamente appaltabili di messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e riassetto della rete urbana stradale: misure finalizzate a potenziare l’assetto viario complessivo ed in particolare i punti di accesso a luoghi che erogano pubblici servizi o di interesse culturale, a decongestionare la circolazione in corrispondenza di snodi ed immissioni nel centro abitato, a mettere in sicurezza le arterie stradali per agevolare il transito dei pedoni e ridurre il rischio di sinistri in quei punti maggiormente critici.