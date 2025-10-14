Sicurezza nelle scuole, dalla Regione 61mila euro per il Comune di Padula La sindaca Cimino: risultato importante per la nostra comunità

L'amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ricevuto un finanziamento di 61mila euro dalla Regione Campania, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, per la valutazione della sicurezza strutturale di tre scuole del territorio.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità», commenta la sindaca Cimino. «La sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico rappresenta una priorità per questa amministrazione. Grazie a questi fondi, sarà possibile effettuare le dovute diagnosi sulle strutture che tutti i giorni accolgono i nostri ragazzi».

Nel dettaglio, saranno assegnati quasi 38 mila euro al Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”, oltre 11 mila euro alla Scuola dell’Infanzia di Cardognia e 12 mila euro alla Scuola Primaria di Cardognia.

L’intervento rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e conferma l’impegno dell’amministrazione cimino nel garantire ambienti di apprendimento sicuri e conformi alle normative vigenti, fanno sapere da palazzo di città.