Piano Strade: dalla Regione 3 milioni per la riqualificazione della Sp 74 Consentirà di alleggerire sensibilmente il traffico

Il Comune di Sarno ha ottenuto un finanziamento regionale di 3 milioni di euro destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 74 Sarno–Striano, nel tratto di collegamento compreso tra l'incrocio di Via Beveraturo e l'innesto con Via Nuova Bretella.

Il progetto prevede interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza, riducendo il traffico pesante e favorendo una circolazione più fluida. L’opera consentirà di rendere più efficiente il collegamento tra le principali direttrici di accesso alla città.

Il finanziamento



Il finanziamento, inserito nel Piano Strade della Regione Campania e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, rappresenta un passo concreto verso l’ammodernamento delle infrastrutture viarie locali e il miglioramento complessivo della qualità urbana. La Giunta Comunale, attraverso un proprio atto deliberativo del 27 dicembre 2024, ha partecipato al bando regionale rientrando tra i Comuni beneficiari.

“Ancora un importante finanziamento per la nostra città - ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. La riqualificazione della SP 74 consentirà di alleggerire sensibilmente il traffico, garantendo un collegamento più scorrevole e sicuro tra Sarno, Striano e l’ingresso autostradale, e contribuendo a migliorare in modo significativo la sicurezza stradale”.



“Questa Amministrazione - ha aggiunto Squillante - prosegue con impegno nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture e di valorizzazione della città, lavoriamo per attrarre risorse e investimenti capaci di generare sviluppo e benefici duraturi. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo in avanti di un progetto amministrativo fondato su programmazione, competenza e collaborazione tra amministrazione e uffici tecnici.”