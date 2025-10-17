Fials Salerno: "Serve chiarezza nella gestione del Punto nascita di Sapri" “La riapertura non può trasformarsi in una farsa organizzativa

La Fials Salerno esprime soddisfazione per la riapertura del Punto nascita dell’ospedale di Sapri, ma allo stesso tempo denuncia una gestione caotica e una totale mancanza di dialogo da parte dei vertici del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell’Asl Salerno.

I dettagli



Secondo il sindacato, dopo settimane di segnalazioni e richieste di chiarimento rimaste senza risposta, il direttore del Dipartimento continua a ignorare i problemi organizzativi e le difficoltà del personale, “mostrando un atteggiamento di distacco e poca attenzione verso chi ogni giorno garantisce l’assistenza in prima linea”.



Nella nota inviata alla direzione sanitaria e all’amministrazione dell’Asl, la Fials segnala episodi di “ferie imposte d’ufficio senza preavviso, anche a chi non aveva giorni maturati, con lavoratori richiamati in servizio dopo pochi giorni e senza alcuna logica organizzativa”. Una gestione che, secondo il sindacato, “umilia il personale e viola le regole del buon senso”.



“La riapertura del Punto nascita di Sapri è una vittoria per il territorio, ma non può trasformarsi in una farsa organizzativa - dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno -. I lavoratori sono stanchi di subire decisioni improvvisate e mancanza di rispetto. Chiediamo risposte, chiarezza e responsabilità da parte dei dirigenti dell’Asl”.



Lopopolo sottolinea che “non si può parlare di rilancio del presidio se chi guida il Dipartimento resta in silenzio di fronte alle criticità segnalate da settimane”.



“Serve ascolto e collaborazione - aggiunge -. La riapertura del Punto Nascita deve essere l’inizio di una nuova fase di rispetto per chi lavora, non una passerella amministrativa. In caso contrario, siamo pronti ad attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori e garantire un servizio pubblico degno di questo nome”.



La Fials provinciale chiede dunque un intervento immediato dei vertici dell’Asl Salerno per ristabilire trasparenza, organizzazione e dialogo con il personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sapri, “prima che l’entusiasmo per la riapertura del Punto Nascita lasci il posto alla delusione di chi si sente abbandonato”.