Sarno: sì a progetto su spostamento stazione ferroviaria ex Circumvesuviana Approvato e finanziato dalla Regione Campania

La Regione Campania ha approvato e finanziato, con un importo di 1,7 milioni di euro, il progetto regionale che prevede l’eliminazione del passaggio a livello di Via Roma e lo spostamento della stazione ferroviaria ex Circumvesuviana a Sarno.

Si tratta di un primo finanziamento destinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, propedeutici al successivo finanziamento dell’intera opera. L’obiettivo è migliorare la viabilità cittadina, eliminando ingorghi e lunghe code di veicoli che si formano ad ogni passaggio dei treni.

Il progetto

Il progetto regionale, oltre alla soppressione del passaggio a livello di Via Roma, prevede lo spostamento della stazione ferroviaria ex Circumvesuviana (oggi EAV) in un’area adiacente alla costruenda Cittadella scolastica, in località Porcola Via Ticino.

L’intervento consentirà una migliore fruizione del trasporto pubblico da parte degli studenti e dei cittadini, grazie sia all’eliminazione del passaggio a livello sia alla realizzazione di una greenway collegata alla nuova stazione: un percorso ecologico, vietato al traffico veicolare e dedicato a pedoni e ciclisti.



È prevista inoltre la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale nell’area dell’attuale stazione ferroviaria ex Circumvesuviana.

“Questo finanziamento rappresenta un passo importante nel percorso che porterà alla realizzazione di un’opera strategica per la città di Sarno - ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante - . Grazie all’impegno della Regione Campania, della Giunta Regionale e della Presidenza della Commissione Trasporti, a cui rivolgo i miei ringraziamenti, insieme a quelli dell’Amministrazione Comunale, sarà ora possibile procedere con la progettazione di fattibilità tecnico-economica, fase fondamentale per il successivo finanziamento dei lavori"

