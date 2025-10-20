Sarno, Sirica: "Vasca di via San Vito abbandonata, rischio per la sicurezza" "A fronte delle criticità idrogeologiche non sono ammissibili ritardi o rimpalli di competenze"

"La vasca di laminazione di via San Vito, struttura fondamentale per la raccolta e la regimazione delle acque in caso di forti piogge, versa in condizioni di totale abbandono. Come documentato da numerose segnalazioni e fotografie, l’area risulta oggi ostruita da fango, detriti e una fitta vegetazione spontanea che ne compromette la funzionalità e la sicurezza idraulica".



A denunciare la situazione è Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno, che lancia un appello agli enti competenti:



“Da settimane riceviamo segnalazioni da cittadini preoccupati per lo stato della vasca di via San Vito. Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza del territorio, ma oggi è ridotta a un canale invaso da fango e sterpaglie. È inaccettabile che nessuno si assuma la responsabilità di intervenire”, ha detto.



Sirica sottolinea come, a fronte delle criticità idrogeologiche note della zona, non siano ammissibili ritardi o rimpalli di competenze: “Assistiamo al solito scaricabarile tra enti - Comune, Consorzio, Regione - mentre il rischio resta tutto sulle spalle dei cittadini. Serve un’azione coordinata e tempestiva di pulizia e manutenzione prima che arrivino nuove piogge e con esse possibili situazioni di pericolo”.



L’esponente di Fratelli d’Italia conclude con un appello alla responsabilità e alla prevenzione: “Non possiamo permetterci di sottovalutare questi segnali. Chiediamo che si intervenga subito, senza attendere l’emergenza per ricordarsi della manutenzione. La sicurezza dei sarnesi deve venire prima di tutto”.