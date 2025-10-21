Musica per la pace, al "Concerto dei Mille" c’è pure Tramonti L'iniziativa è andata in scena ad Ascea

Un evento unico, emozionante e straordinario per la partecipazione degli studenti provenienti da tutta Italia, per la suggestiva bellezza della location, per il significato non solo simbolico che racchiudeva, soprattutto per il particolare momento storico e delicato che sta vivendo il nostro pianeta.

Con il “Concerto dei mille” si è chiusa così ad Ascea l’edizione 2025 di “Music for People”, una tre giorni dedicata alla musica, alla formazione e ai valori della pace, organizzata annualmente da Bimed, la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, un’associazione nella quale figurano tantissimi enti locali tra cui molti comuni italiani insieme alle scuole che si trovano nel loro territorio.

L’elenco dei protagonisti sarebbe lunghissimo, da Roberto Colella a Fabrizio Mocata, dal pedagogista Mario Piatti a Marco Ligabue insieme all’autorità nazionali e locali e a tanti genitori, ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi provenienti da scuole e licei musicali di tutta Italia che hanno condiviso riflessioni e laboratori dedicati ai conflitti e all’emergenza climatica, discutendo di nuove forme di equilibrio e coesistenza. Un momento straordinario, culminato poi con il concerto nello scenario unico dell’area archeologica dell’antica Velia, sito Unesco.

Ad Ascea è stata ben rappresentata la Costiera Amalfitana, grazie alla presenza del vice-sindaco di Tramonti, Enzo Savino che è anche consigliere di amministrazione di Bimed e che ha partecipato a tutti gli appuntamenti, compresa l’assemblea che aveva ad oggetto la discussione sul bilancio. “E’ stata un’esperienza straordinaria, bellissima. Tutto l’evento ha avuto al centro un messaggio di pace accompagnato dalle istanze di dialogo che tutto il mondo, specie in questi giorni, chiede e invoca a gran voce. E la voce forte l’hanno data gli straordinari ragazzi musicisti con il loro concerto. Un gesto semplice e significativo: non serve compiere gesti con effetti speciali o eroici per partecipare al cambiamento. Servono gesti ed eventi come quello di Ascea, così partecipati e significativi, a innescare processi di pace e serenità: perché l’esempio arriva dai nostri ragazzi, perché sono gesti che funzionano da moltiplicatore di azioni”.

Musica, pace e formazione: l’edizione di “Music for People” è stata un successo. “Ascea e l’area archeologica di Velia hanno vissuto qualcosa di unico: mille ragazzi che hanno suonato in un luogo straordinario. Un’impresa che non ha eguali”, ha sottolineato Andrea Iovino, presidente di Bimed. “Uno straordinario momento che non immaginavamo di poter vivere nella nostra piccola comunità”, ha dichiarato Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa, aperta al pubblico per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il sostegno della Fondazione Carisal e ha attirato migliaia di spettatori, tra genitori, studenti, autorità e cittadini, si è confermata un evento di rilievo nazionale