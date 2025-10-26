Cetara, nuova frana sulla statale Amalfitana: senso di marcia alternato Il sindaco Della Monica: "Scongiurata la chiusura della strada"

Distacco di roccia questa mattina sulla SS163 dove, in territorio di Cetara, è stato attivato un nuovo senso di marcia alternato in seguito alle verifiche statiche della parete interessata dal crollo di materiale lapideo. Sul posto si è recato il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha evitato la chiusura dell’arteria dopo aver analizzato la situazione insieme ai tecnici e al responsabile Anas. Lungo l’area interessata dal distacco di roccia, peraltro priva di reti di contenimento, è stato così disposto il senso di marcia alternato regolato da impianto semaforico per effetto del restringimento di carreggiata mediante l’apposizione di new jersey a ridosso della corsia interna.

«Mi sono recato sul posto immediatamente dopo l’evento franoso riuscendo a scongiurare anche stavolta la chiusura dell’arteria - dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica -. Dopo aver verificato la situazione è stato predisposto il restringimento della carreggiata con i new jersey evitando l'interruzione della circolazione sulla SS163. La parete rocciosa, priva peraltro di reti di contenimento, è attigua a quella interessata lo scorso settembre da un analogo evento franoso. Per questo verrà attivata la procedura per la somma urgenza e dare inizio immediatamente ai lavori di messa in sicurezza necessari a ripristinare il prima possibile il transito a doppio senso di marcia».