Cerimonia del 2 novembre: Cava de' Tirreni rende onore ai suoi Caduti Cerimonia Solenne al Sacrario Militare

Il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la comunità per il solenne tributo ai Caduti. L'appuntamento con la storia e la fede è fissato per le 10.00 del prossimo 2 novembre presso il Sacrario Militare situato all'interno del Cimitero Comunale di Cava de' Tirreni.

Il rito religioso sarà presieduto dal Cappellano Militare Capo Don Cosimo Monopoli, Cappellano designato per il Sacrario Militare di Cava. Il Comitato per il Sacrario Militare presieduto dal Dottor Daniele Fasano guiderà la cittadinanza in una celebrazione eucaristica che va oltre la semplice commemorazione: è un gesto di riconoscenza eterna verso coloro che, in ogni guerra, hanno sacrificato il futuro per la nostra libertà.

"Il 2 novembre – dichiara il Presidente Daniele Fasano - non è solo una data sul calendario, ma una bussola morale che orienta la nostra comunità verso il ricordo e la gratitudine. Nel silenzio solenne del Sacrario, onoriamo la memoria non solo come gesto doveroso, ma come atto fondativo della nostra identità civica. Ogni nome inciso su queste lapidi non rappresenta una fine, ma un monito eterno ai valori di pace, sacrificio e libertà che, oggi più che mai, necessitano di essere custoditi e tramandati. La presenza del Cappellano Militare Capo Don Cosimo Monopoli conferisce alla cerimonia la sua più alta spiritualità, cementando il tributo della fede e della riconoscenza. Invitiamo tutti a unirsi a questo momento di profonda riflessione e omaggio."

Alla cerimonia in suffragio di tutti i Defunti e, in particolare, dei Caduti Cavesi di tutte le guerre parteciperanno le autorità civili e militari. Questa ricorrenza è importante per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per ribadire il legame profondo tra la comunità e le sue radici storiche.