Pagani: celebrazioni 1 e 2 novembre, navette gratuite per il cimitero Cerimonia di commemorazione e corteo con autorità civili e religiose

Tutto pronto a Pagani per le celebrazioni del 1 e 2 Novembre a Pagani. Il cimitero comunale effettuerà i

seguenti orari di apertura: dalle 7.30 alle 17.30.



Per un agevole flusso di persone che percorreranno a piedi via Leopardi, nelle due giornate la strada sarà

chiusa al traffico veicolare nei medesimi orari di apertura del cimitero, fatta eccezione per i residenti e per i

possessori di regolare contrassegno di disabilità e per i mezzi di soccorso. Per parcheggiare la propria auto a disposizione l’arena Pignataro con un costo di 1 euro per l’intera giornata.



Presente anche quest’anno il servizio navetta gratuito, attivo dalle ore 8 alle ore 18.00, con 2 punti di

ritrovo in cui le persone potranno salire a bordo per recarsi all’entrata del cimitero: uscita Arena Pignataro

su via Giacomo Leopardi e angolo cavalcavia presso via De Gasperi. Il trasporto per i visitatori da e verso il cimitero sarà assicurato il giorno 1 e 2 Novembre con due navette a disposizione, una delle quali adibita altrasporto dei disabili.

All’interno del cimitero, poi, si troveranno i volontari della Protezione Civile Papa Charlie per supportare i visitatori che ne avranno necessità. Ricco il programma del 2 Novembre in cui si vivrà prima la celebrazione in suffragio di tutti i defunti presso il cimitero comunale e a seguire la cerimonia in suffragio del Tenente Marco Pittoni, promossa dall’Arma dei Carabinieri. La cerimonia di commemorazione in suffragio di tutti i defunti avrà inizio alle ore 10.00 con la Santa Messa officiata presso la cappella cimiteriale dal cappellano don Luigi Tortora.

A seguire le autorità si recheranno presso la statua della Pietà per la deposizione della corona d’alloro e presso le due lapidi commemorative dei defunti civili e militari all’ingresso del cimitero comunale. Gli omaggi floreali proseguiranno poi sulle tombe dei sindaci di Pagani e delle vittime della Camorra, e ai piedi dell’Angelo nell’area Nord del Cimitero Comunale, per commemorare i bambini mai nati.



Alle ore 11.00 avrà inizio la Cerimonia di commemorazione in suffragio del ten. Marco Pittoni, con

celebrazione eucaristica presso la Chiesa Madre del Corpo di Cristo, a cui seguirà corteo delle autorità civili, militari e religiose fino all’ufficio postale di Corso Ettore Padovano, dove ci sarà la deposizione della corona commemorativa ai piedi della lapide.



«Il 1 e 2 Novembre sono delle giornate fortemente sentite e ho lavorato affinché i due giorni di commemorazioni procedano al meglio dal punto di vista celebrativo e organizzativo, agevolando in ogni

modo i visitatori di tutte le età, assicurando organizzazione navette, sicurezza stradale, supporto di

volontari e anche il servizio di filodiffusione – ha detto il consigliere delegato ai Servizi Cimiteriali, Tommaso Passamano, che ha coordinato le attività dei due giorni all’interno del cimitero -. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi delle condizioni in cui il cimitero accoglierà chi si recherà in preghiera sulla tomba dei propri cari.

Il buon lavoro che stiamo portando avanti con gli operatori della Sam, visibile ogni giorno, restituisce piena dignità al luogo sacro. Per il supporto nella riuscita di tutte le attività organizzative in funzione del 1 e 2 novembre ringrazio la Sam, la polizia municipale, gli uffici comunali, la protezione civile Papa Charlie. Infine ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione, il particolare l’assessore Luana Giammetta

per aver coordinato le attività della Polizia Municipale e la collega consigliera Rita Greco che mi supporterà

nella gestione delle due giornate all’interno del cimitero»