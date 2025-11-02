Baronissi e Pellezzano in festa per i 100 anni di Nicolina Rago Le comunità della Valle dell'Arno celebrano lo straordinario traguardo

Una comunità in festa per i 100 anni di Nicolina Rago, nata a Pellezzano il° 1 novembre 1925. Un secolo di vita vissuto con onestà, riservatezza e completa dedizione alla famiglia. Memoria storica di eventi straordinari e di profondi cambiamenti sociali.

Presenti per onorare la neocentenaria anche Anna Petta, sindaco di Baronissi, dove è situata la RSA che ospita la nostra concittadina, accompagnata dal suo vice Luca Galdi, oltre ai consiglieri Comunali di Pellezzano Marco Rago e Silvana Bove e gli agenti della Polizia Municipale.

“A nome mio personale – ha commentato il sindaco Francesco Morra - dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Cittadinanza di Pellezzano, esprimo i più sinceri auguri per il raggiungimento di questo traguardo straordinario”.

Un viaggio incredibile di esperienze, saggezza e ricordi preziosi.