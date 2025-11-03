Sarno, Sirica va all'attacco: "Il mercato rionale è stato abbandonato" L'esponente di Fdi punta il dito contro l'Amministrazione comunale

A Sarno monta la protesta per i disagi legati alla gestione del mercatino rionale. Un caso sollevato anche dal consigliere comunale Enrico Sirica. «Come Fratelli d’Italia - dichiara il consigliere comunale e coordinatore cittadino del partito a Sarno - continuiamo a raccogliere le lamentele di chi vive e lavora nell’area del mercatino. È inaccettabile che un appuntamento così importante per la socialità e l’economia locale venga gestito senza ordine, regole e rispetto per tutti».



Sirica sottolinea inoltre la necessità di un cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale: «Da opposizione responsabile chiediamo al Comune di ascoltare le esigenze reali di cittadini e operatori, garantendo pulizia, sicurezza e una pianificazione seria. Con il giusto impegno, il mercatino potrebbe diventare una risorsa vera, non l’ennesimo segno di trascuratezza amministrativa».



«Sarno - conclude Sirica - merita un mercatino sicuro, decoroso e valorizzato. Restituire dignità a questo appuntamento significa restituire fiducia e vivibilità a un’intera comunità».