I lavori sulla strada Provinciale 30/b saranno ultimati entro metà dicembre Vertice in prefettura. Accolta anche la richiesta di intervenire su un secondo ponte

I lavori al ponte consortile lungo la Strada Provinciale 30/b saranno ultimati entro la metà del prossimo mese di dicembre. L’annuncio, direttamente dal responsabile del progetto dottor Marotta della Provincia di Salerno, è giunto in occasione della riunione voluta dal sindaco di Eboli, Mario Conte, che si è tenuta questa mattina presso la Prefettura di Salerno, alla quale hanno partecipato, oltre al delegato del Prefetto, il sindaco Conte, il presidente e tecnici del Consorzio di Bonifica Destra Sele, la Provincia di Salerno e il Ministero delle Politiche Agricole.

"L’incontro, sollecitato per iscritto dal primo cittadino di Eboli, è servito anche affinché la Provincia assumesse l’impegno di intervenire anche su un secondo ponte, adiacente a quello oggetto dell’intervento, che sarà a sua volta interessato da un intervento, in questo caso di ampliamento, come suggerito dallo stesso sindaco Conte per evitare pericoli alla circolazione stradale", fanno sapere dal municipio ebolitano.

«In occasione dell’incontro in Prefettura - sottolinea il sindaco di Eboli - ho chiesto che, oltre all’ultimazione dei lavori, si proceda immediatamente anche al collaudo ed alle altre formalità, in modo da aprire prima possibile la strada al traffico e dare risposte ai cittadini, a partire dai residenti».