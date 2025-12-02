Neri per Caso, Gnut e il Capodanno più lungo d'Italia: Amalfi si accende Il ricco cartellone degli eventi per le festività

Tutta la magia del Natale si accende ad Amalfi, con il ricco programma di eventi 2025/26 promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano.

Tantissimi i protagonisti di questa edizione, dai Neri per Caso al cantautore napoletano Gnut, alla Compagnia d’Altrocanto, per arrivare all’evento più atteso, il Capodanno più lungo d’Italia #NYE Amalfi, punto di riferimento per tutta la Costa d’Amalfi, dal pomeriggio del 31 dicembre 2025 alle prime luci dell’alba del nuovo anno, su due piazze, tra musica dal vivo, dj set, Capodanno Folk Amalfitano e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

«Con il suo ricco e variegato calendario eventi, Amalfi si conferma regina delle festività in Costiera - insiste Enza Cobalto, delegata alla Cultura ed Eventi – con i mercatini di Natale che illuminano la nuova Piazza del Municipio, la Fabbrica del Natale, i concerti d’autore e il lungo Capodanno, tra tradizione e contemporaneità. Natale per l’Amministrazione significa inclusione: per questo tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito».

I MERCATINI DI NATALE. Quest’anno il programma eventi si apre con le botteghe in Piazza Municipio e sullo Stradone, già attive nel weekend della festività del Santo Patrono, torneranno il 5, 6 e 7 dicembre 2025, dalle ore 10 alle 22. Nel cuore di Amalfi, la luce del Natale si accende tra profumi, colori e creazioni che raccontano tradizione e magia. Sapori genuini, manufatti d’autore e tesori vintage, i mercatini diventano un piccolo viaggio incantato, un dolce ricordo festivo. Il 13 e 14 dicembre nel meraviglioso chiostro medievale dell’Anantara Convento Grand Hotel di Amalfi, ci saranno i Mercatini in cui artigianato locale, sapori tradizionali e atmosfere natalizie si incontrano con l’accensione straordinaria dell’albero di Natale con concerto a lume di candela.

IL NATALE DEI PICCOLI - Un articolato programma di eventi dedicato esclusivamente ai bimbi, ideato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano, con attività pensate per i più piccoli. Vigilia dell’Immacolata con lo spettacolo in Arsenale (7 dicembre) Il Natale dei Piccoli - “Ecco a voi… i folletti!” con tre simpatici elfi pasticcioni e maldestri alla ricerca del divertimento e dell’allegria. Ritorna il laboratorio più amato dai più piccoli, la letterina fatta a mano sul foglio di carta d’Amalfi e consegnata poi a Babbo Natale (13 e 20 dicembre). Dal 20 al 24 dicembre apre le sue porte la Fabbrica del Natale in Arsenale della Repubblica: un percorso magico, dove le leggende locali incontrano le tradizioni natalizie: Elfo Astronomo guiderà alla scoperta del funzionamento della Bussola e Mamma Claus aprirà le porte alla sua cucina per preparare deliziosi biscotti: ingrediente segreto il limone, elemento caratterizzante del sistema agricolo di Amalfi di recente riconosciuto dalla FAO “Patrimonio Agricolo Mondiale GIAHS” (Globally Important Agricultural Heritage Systems). I bambini potranno anche frequentare la Scuola Guida di Babbo Natale, seguendo le rotte delle antiche galee, lasciarsi sorprendere dai minishow e dalle magie del Laboratorio della Neve. Immancabile la Gran Tombolata Vettichese (27 dicembre e 5 gennaio) intervallata dalla VII edizione de La Zeppola del Villaggio, il contest gastronomico all’insegna del gusto e della tradizione.

L’IMMACOLATA. La tradizione rivive nel giorno dell’Immacolata, 8 dicembre 2025, con il suono beneaugurante delle Zampogne in giro per la città dal mattino, con partenza da Valle dei Mulini, mentre di pomeriggio è prevista la sfilata della banda musicale Città di Minori, per chiudere con la Santa Messa Pontificale e a seguire la processione con omaggio alla Madonnina di Largo Scario.

I CONCERTI. Il 12 dicembre 2025 in Arsenale della Repubblica il Concerto di S. Lucia con il soprano Silvia Sammarco per il Cinquantesimo Anniversario della Fondazione del Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Torna la rassegna InCanti d’Autore: un incrocio di sonorità, con ampie sezioni dedicate alla grande tradizione partenopea. Protagonisti i Neri per Caso (26 dicembre), il cantautore napoletano Gnut (2 gennaio 2026) e Compagnia Daltrocanto (4 gennaio). Ad arricchire la programmazione anche la rassegna di cori polifonici “Amalfi Canta il Natale - XXXI edizione” al Duomo di Amalfi (29 e 30 dicembre e 2 gennaio). La musica sinfonica invece risuonerà in Arsenale per il Gran Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2026 con la S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra.

#NYEAMALFI / IL CAPODANNO DELLA COSTA D’AMALFI. Happy New Year Amalfi! La musica dei The Muppets darà ritmo e colore alle prime ore del nuovo anno, tra Dj set e music selection, e lo straordinario spettacolo dei Fuochi Pirotecnici e Capodanno Folk Amalfitano, tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Come da tradizione, il primo giorno sarà all’insegna della tradizione: dopo il Concerto sinfonico mattutino in Arsenale, di pomeriggio ritorna la grande tradizione del Capodanno Folk Amalfitano.

CAPODANNO FOLK AMALFITANO. Nel corso delle festività si esibiranno le diverse formazioni amalfitane che mantengono vive le tradizioni folkloristiche e la grande identità collettiva, tra cui: Gruppo Folk Amalfitano, Gruppo Folk Pogerolese, Gruppo Folk Lone, Gruppo Folk Gli Amici di Masaniello (Tovere), Gruppo Folk O' Guagliunciello (Amalfi centro). Gruppi Folk ospiti: Gruppo Folk di Atrani, Gruppo Folk "O' Marenariello" (Maiori), Gruppo Folk, Gruppo folkloristico Città di Agerola.

VERNISSAGE e CULTURA. Il 29 novembre, al Salone Morelli è stata inaugurata la Mostra Sussurri di Carta: dall’Amalfitana alla Cartapesta. L’11 e il 12 dicembre in Biblioteca Comunale il Convegno Internazionale di Studi sul tema “La lana, gli agrumi, le spezie: Amalfi Medievale nel quadro degli spazi economici mediterranei” a cura del Centro di Cultura e Storia Amalfitana