Guardia Agroforestale Italiana, prosegue il percorso di crescita Attivati contatti anche all'estero

La Guardia Agroforestale Italiana raddoppia le iscrizioni e prosegue il suo percorso di crescita anche fuori dai confini nazionali. L'associazione, presieduta da Antonio D'Acunto, sta ricevendo sempre più consensi e adesioni, rappresentando un punto di riferimento per tanti. Attualmente sono più di 100 le sedi operative: oltre alla vigilanza preposta, la Guardia Agroforestale Italiana offre molti servizi ai cittadini. Ha, inoltre, delegati in Francia, a Dubai, in Australia e Stati Uniti.

Entusiasta il fondatore e presidente nazionale Antonio D’Acunto che annuncia grandi novità nell’anno in corso, con sempre più servizi per la collettività.