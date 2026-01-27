Mercato San Severino, veleni nel fiume Solofrana: il sindaco va in Procura Liquido color rosa-fucsia da una conduttura idrica: "Un atto scellerato"

È un video di circa 13 secondi a documentare la scena incriminata, con del liquido color rosa-fucsia fuoriuscire da una conduttura idrica in prossimità delle vasche di laminazione, alla frazione Acigliano di Mercato San Severino, prima di confluire nel fiume Solofrana e mescolarsi alle acque.

L’episodio inquietante, verificatosi nella mattinata di lunedì, ha fatto scattare immediatamente la denuncia alla Procura della Repubblica a firma del sindaco Antonio Somma e dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Scarano per scarichi abusivi di sostanze inquinanti.

I liquidi ritratti nel filmato e defluiti nel Solofrana presentavano l’anomala colorazione rosa-fucsia, odori sgradevoli, schiume e sostanze oleose in superficie -si legge in uno stralcio della denuncia depositata- un fenomeno non a carattere isolato e che apre all’ipotesi che la sostanza sversata fosse vernice o, comunque, miscela contenente solventi e composti chimici potenzialmente pericolosi per l’ambiente acquatico.

«Un gesto criminale perpetrato ai danni della salute pubblica, dell’ecosistema acquatico e dalla sua fauna – sottolinea il sindaco Antonio Somma – un atto scellerato che ora è oggetto di opportune indagini, con l’auspicio che presto possano individuare la mano di chi o di coloro che l’hanno consumato in spregio di ogni norma giuridica e di ogni principio etico. In attesa che le attività giudiziarie facciano il loro corso, vigileremo con ulteriore e significativa presenza l’area per scongiurare che episodi simili possano accadere di nuovo».