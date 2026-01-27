Salernitana-Giugliano, fischia Tropiano Il direttore di gara non ha nessun precedente diretto con i granata

Sarà Riccardo Tropiano della sezione di Bari a dirigere il match tra Salernitana e Giugliano, in programma domenica sera alle 20:30 allo stadio Arechi e valida per la 24esima giornata di serie c. Il direttore di gara barese sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo e Diego Peloso, entrambi della sezione di Nichelino. Il ruolo di quarto uomo per il match verrà svolto da Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Al Football Video Support è stato invece designato Luigi Ferraro di Frattamaggiore. Nessun precedente per Tropiano con la Salernitana, con il fischietto barese al primo incrocio con la squadra granata. Sarà la prima designazione in campo dopo aver assistito domenica scorsa da quarto uomo al successo della Bersagliera sul campo del Potenza. Nessun precedente nemmeno tra Tropiano e il Giugliano, con una prima volta anche con in campo il direttore di gara pugliese.