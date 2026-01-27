Salernitana, il Giugliano cambia allenatore: "Serve ritrovare fiducia" Il club campano si affida a Di Napoli: "All'Arechi per giocarci il match senza paura

Il Giugliano cambia in vista della sfida con la Salernitana. Dopo il pari amaro con la Cavese, la società gialloblu ha deciso di affidarsi a Raffaele Di Napoli. Il tecnico è la terza guida stagionale e succede ad Eziolino Capuano. Presentato in conferenza stampa, l’allenatore si è proiettato subito sulla sfida di Salerno con la Salernitana: “Non c’è bisogno di motivare la squadra prima di una partita del genere. Andiamo lì a giocare il match, noi siamo undici come loro, poi se dovessero essere più bravi di noi accetteremo la sconfitta”.

Serve carica ed ottimismo per provare ad invertire un trend fin qui tutt’altro che positivo: “Sto notando molta depressione nell’ambiente. E’ naturale, ma per cambiare le sorti di questa squadra bisogna essere positivi. A tutti i costi bisogna mantenere la categoria e per farlo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Farò di tutto per creare positività. Non faccio promesse, dico solo che lavoreremo molto ed in maniera seria. Credo che la squadra abbia perso la convinzione nelle proprie qualità”.