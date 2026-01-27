Salernitana, possibile movimento in porta: Faggiano pensa ad un ex Brancolini vorrebbe una chance altrove: il club granata ragiona sulle opportunità

I tre clean sheet di fila sono la fotografia ideale per testimoniare la solidità ritrovata. Dopo il passo a vuoto di Siracusa, con l’esperimento del 4-2-3-1 fallito con una sconfitta pesantissima, la Bersagliera è ritornato sull’usato sicuro del 3-5-2. Una squadra quadrata, solida, in affanno con il Cosenza riuscendo a tenere inviolati i pali di Donnarumma prima di soffrire poco e nulla con Atalanta Under 23 e Sorrento. Tre turni di fila senza subire gol, con gli interventi del numero uno praticamente ridotti al minimo.

Possibile uscita per Brancolini

Il reparto che ha avuto nell’ex estremo difensore del Torino il titolare designato sin da inizio stagione potrebbe però avere delle novità. La Salernitana fa i conti con la richiesta di Federico Brancolini di mettersi in mostra altrove. Inserito nell’affare con l’Empoli per l’arrivo in prestito di Matteo Lovato, il portiere è fermo a quota zero presenze. La Salernitana ad inizio seduta di mercato aveva immaginato uno scambio con il Potenza, mettendo le mani su Alastra. Destinazione però non gradita dal portiere di proprietà dell’Empoli, congelando la trattativa.

Nel mirino c’è Iannarilli

Si proverà a cercare una soluzione, con la Salernitana che poi andrebbe su un altro elemento. Nelle scorse settimane, il club granata aveva sondato la possibilità di un ritorno di Anthony Iannarilli. L’estremo difensore potrebbe salutare i lupi e strizza l’occhio alla destinazione Salernitana. Un arrivo che non dovrebbe però cambiare le gerarchie, con Donnarumma che resterebbe il numero uno.