Sicurezza a Pontecagnano, ecco la Centrale operativa di videosorveglianza Il sistema prevede una rete di telecamere nei punti sensibili e una "control room"

È stata inaugurata la nuova Centrale Operativa del sistema di videosorveglianza comunale realizzata nell’ambito del progetto “Pontecagnano Faiano Sicura”, finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana e alla tutela del territorio. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore, il comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione e la vice comandante Loredana Cestara, il responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Landi, insieme agli operatori coinvolti nel progetto.

Il sistema prevede una rete di telecamere installate nei punti più sensibili della città e una centrale di controllo presso la sede comunale di Via Alfani, dalla quale sarà possibile monitorare il territorio in modo costante ed efficace, supportando l’attività delle forze dell’ordine e migliorando la capacità di prevenzione e intervento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità, prevenire reati e sversamenti illeciti di rifiuti, oltre a garantire maggiore sicurezza e qualità della vita per cittadini, famiglie e attività economiche. Nell’ambito dell’attivazione del sistema è stato inoltre formato e individuato uno specifico nucleo di agenti della Polizia Municipale dedicato alla videosorveglianza e al trattamento dei dati.

“L’attivazione della nuova Centrale Operativa rappresenta un passo importante verso una città più sicura, moderna e attenta alla salvaguardia del proprio territorio. Si tratta di un investimento concreto sulla sicurezza e sulla vivibilità della comunità; non il primo né l’ultimo finalizzato a rendere ancor più Pontecagnano Faiano un luogo più accogliente e vicino ai cittadini”, ha affermato l’assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore.

“Ringraziamo la Prefettura, le Forze dell’Ordine e tutti i tecnici e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto ambizioso e di grande impatto sul territorio, che sarà ulteriormente tutelato e controllato grazie all’introduzione di strumenti all’avanguardia, utili per monitorare il livello di sicurezza della città e garantire risposte più celeri e precise ai nostri abitanti. Ovviamente questo non è che un tassello di una programmazione maggiormente ampia e sofisticata, che insisterà sull’intero territorio comunale con mezzi sempre più incisivi e capillari”, ha confermato il sindaco Giuseppe Lanzara.