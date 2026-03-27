A Maiori l'illuminazione pubblica è sostenibile: ecco i lampioni a led Investimento da quasi un milione di euro con i fondi FSC della Regione Campania

Maiori rende sostenibile uno degli elementi più riconoscibili del suo paesaggio: l’illuminazione pubblica. Con un intervento di quasi un milione di euro, il Comune ha portato a termine un processo di innovazione che coniuga rispetto dell’identità e nuove tecnologie, trasformando sul proprio territorio i lampioni artistici tanto apprezzati in Costa d'Amalfi in un sistema moderno, efficiente, orientato al futuro. È da qui che prende anche forma, concretamente, il percorso verso la smart city.

Il progetto, per un valore complessivo di circa 980mila euro, finanziato con fondi FSC della Regione Campania, ha riguardato la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica su grande parte del territorio comunale, includendo sia l'illuminazione artistica delle zone ad alta frequentazione turistica che quella urbana, e la realizzazione dell’illuminazione ex novo su una parte di via Castello. Concretamente, è stata effettuata la sostituzione completa dei vecchi punti luce con sistemi a LED di ultima generazione. Le lampade che tanta parte hanno nel racconto fotografico e iconografico del lungomare più lungo della Costa d’Amalfi o del salotto di corso Reginna ora sono green. Non si è intervenuti solo sulle lampade: i pali deteriorati e non più affidabili dell’illuminazione urbana sono stati sostituiti, rendendo l’impianto più sicuro e duraturo nel tempo, un intervento che si affianca alla sostituzione dei pali e delle anime dell'illuminazione artistica che era già stata portata a termine negli ultimi mesi.

Particolare attenzione è stata dedicata al contesto di via Castello, dove l’illuminazione è stata realizzata ex novo. Qui, come in tutte le altre aree della città, sono state adottate soluzioni tecnologiche mirate al rispetto ambientale che sono in linea con le più moderne innovazioni in tema di tutela ambientale. Basta pensare che tra l’altro la luce è direzionata, non si disperde verso l’alto e riduce al minimo l’impatto sull’ecosistema, quindi anche sulle piante, cosa importante nelle zone dove ci sono alberi o aiuole, e sulla fauna notturna, altro elemento importante per le aree che invece si trovano immediatamente a contatto con giardini e boschi.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “Abbiamo lavorato fino a intercettare risorse importanti per rifare l’illuminazione pubblica perché è qualcosa che incide direttamente sulla vita quotidiana: più luce uniforme lungo il percorso significa maggiore sicurezza e, allo stesso tempo, una riduzione sensibile dei consumi energetici oltre che una sostenibilità che è non solo energetica ma anche ambientale. Abbiamo portato un’innovazione importante su tutta la città. Particolare attenzione è stata dedicata al Castello, con la nuova illuminazione che si inserisce nel quadro complessivo delle azioni di cura e rigenerazione urbana che stiamo mettendo in atto proprio per quella zona, che vogliamo accompagnare alla rinascita. Più luce, più sicurezza, più sostenibilità e una traccia chiara per il futuro.”

Tra le soluzioni tecnologiche adottate, l’elemento centrale è il sistema di telecontrollo punto-punto. Ogni singolo punto luce può essere gestito da remoto: è possibile regolare l’intensità nelle ore notturne, ridurre gli sprechi e intervenire più rapidamente in caso di guasti. Questo significa meno consumi, meno interventi urgenti e una gestione più efficiente, con effetti diretti sui costi.

Da qui parte, concretamente, il percorso verso una città sempre più intelligente. La rete di pubblica illuminazione non è più solo un servizio legato alla luce, ma diventa un’infrastruttura strategica su cui possono innestarsi nuovi servizi urbani. Maiori ha quindi compiuto il primo passo concreto, reale, verso la smart city: una rete predisposta per integrare per il futuro funzioni come il monitoraggio del traffico, l’infomobilità, la gestione della mobilità elettrica, il rafforzamento della sicurezza e nuove forme di interattività con i cittadini. I punti luce sono progettati per diventare elementi “intelligenti e multifunzionali”, capaci di ospitare sensori e sistemi di comunicazione avanzati. Il sistema realizzato a Maiori è già predisposto per queste evoluzioni. Su questa base si lavorerà per intercettare nuove risorse e sviluppare ulteriori implementazioni, ampliando progressivamente i servizi a disposizione della comunità.

