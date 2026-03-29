Vietri sul Mare, restituito alla comunità scolastica l’istituto "Prezzolini Il sindaco De Simone: «Abbiamo compiuto uno sforzo straordinario»

Nella giornata di lunedì l’edificio "Prezzolini" in via Mazzini di Vietri sul Mare verrà riconsegnato alla comunità scolastica per la riapertura e la regolare ripresa delle attività didattiche. Sono, infatti, conclusi i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero delle parti interessate da fenomeni di dissesto non strutturale, riportando l’edificio alle condizioni precedenti al verificarsi di tali episodi.

Gli interventi sono stati condotti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici scolastici e gestione dei rischi connessi agli elementi non strutturali. In particolare, le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018) prevedono che gli elementi non strutturali devono essere realizzati, installati e mantenuti in modo da evitare, in caso di azioni sismiche o degrado, il rischio di distacco, caduta o perdita di funzionalità, tale da compromettere la sicurezza degli occupanti.

Viene, dunque, consegnata alla comunità scolastica una struttura sicura, pienamente fruibile e idonea allo svolgimento delle attività didattiche.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone continuerà a porre la massima attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici, garantendo interventi tempestivi ogniqualvolta necessario.

«A seguito della caduta di calcinacci avvenuta alcuni mesi fa presso il plesso della scuola Prezzolini, e delle successive indagini che ne hanno determinato la chiusura, abbiamo compiuto uno sforzo straordinario per riaprire e mettere in sicurezza la struttura nel più breve tempo possibile - ha dichiarato il primo cittadino vietrese -. Lunedì mattina consegneremo la scuola all’Istituto Comprensivo Vietri-Cetara per gli adempimenti conseguenti, in vista della prossima e celere riapertura, così da restituire la scuola ai nostri bambini. Ringrazio quanti hanno lavorato perchè i disagi fossero ridotti al necessario e le famiglie per la paziente collaborazione. Nel frattempo proseguono i lavori di realizzazione della nuova mensa».

Soddisfatta anche l’assessore all’Istruzione Stefania Fiorillo: «La riapertura del plesso rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro tempestivo e coordinato tra uffici tecnici, amministrazione comunale e ditte incaricate, con l’obiettivo prioritario di garantire ambienti sicuri e adeguati alla comunità scolastica. Desidero ringraziare le famiglie, il personale scolastico e gli studenti per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante il periodo di chiusura, consapevoli dei disagi arrecati. L’Amministrazione continuerà a mantenere alta l’attenzione sullo stato degli edifici scolastici, attraverso monitoraggi costanti e interventi programmati, per assicurare sempre condizioni di sicurezza e qualità degli spazi educativi. La sicurezza dei nostri studenti resta una priorità assoluta».