Pallamano A1. Jomi Salerno, battuto Cassano Magnago e secondo posto blindato

La Jomi Salerno supera l’ostacolo Cassano Magnago e, con una giornata d’anticipo rispetto alla chiusura della regular season, mette ufficialmente in cassaforte il secondo posto in classifica. Un successo fondamentale, che conferma la crescita delle campane in vista della fase calda dei playoff.
L’avvio di gara è di marca amaranto: le ospiti partono infatti con intensità, portandosi sul 4-2 al 10’. Salerno fatica a trovare il ritmo giusto nelle battute iniziali ma, con il passare dei minuti, entra pienamente in partita: al quarto d’ora il tabellone segna il 6-6, dando il via a una fase giocata punto a punto. La prima frazione prosegue sul filo del rasoio: al 26’ Cassano tenta un nuovo allungo (13-11), ma la rete di Lanfredi e il "porta a porta" di Margherita Danti permettono alle salernitane di rientrare negli spogliatoi in perfetta parità (13-13).
Nella ripresa, la Jomi prova a rompere l'equilibrio portandosi subito sul 17-14 al 38’. Cassano, trascinata da una prolifica Eleonora Colloredo, non demorde e resta aggrappata al match. Il momento decisivo arriva al 48’: con Salerno avanti 24-22, coach Chirut chiama sapientemente il time-out per riorganizzare la difesa e spezzare il ritmo avversario.
La pausa sortisce l’effetto sperato. Al rientro in campo, la Jomi cambia letteralmente marcia, piazzando un parziale travolgente che scava il solco definitivo: al 55’ il punteggio è di 29-23. Nei minuti finali, la formazione campana gestisce il vantaggio con estrema lucidità, respingendo ogni tentativo di rimonta amaranto fino al fischio finale. La gara si chiude sul 33-26.
L'ultimo impegno della regular season vedrà ora la Jomi Salerno impegnata sul campo del Mestrino, prima di tuffarsi definitivamente nella corsa al titolo.
JOMI SALERNO: Mangone 6, Dalla Costa 7, Lepori, Rossomando 1, Fabbo, De Santis 2, Woller 5, Danti 2, Lanfredi 3, Malovic 2, Lauretti Matos 1, Salvaro, Nukovic, Gislimberti 4, Gomez. ALL. ADRIAN CHIRUT
CASSANO MAGNAGO: Bertolino, Maggioni, Gozzi 5, Colloredo 11, Piovani, Cobianchi 3, Soldavini, Ghilardi 1, Zanellini 1, Trevisan, Macchi, Barbosu 5, Barbuscia. ALL. SASA MILANOVIC