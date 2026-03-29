Salernitana, il Cosenza impatta a Benevento e raggiunge i granata al terzo posto

Niente vittoria. Il Benevento si fa fermare dal Cosenza (1-1) ma si avvicina alla serie B. Un pareggio però che cambia la classifica. La Salernitana, con il punto strappato dai silani al Vigorito, resta al terzo posto ma a pari punti con i campani. E in lizza potrebbe rientrare anche la Casertana, in campo domani sera con il Sorrento.
Resta però il pari del Benevento, sempre più vicino a festeggiare la promozione diretta. Potrebbe accadere già lunedì all'Arechi: in caso di successo sulla Salernitana nel giorno di Pasquetta però servirá vedere il risultato del Catania. In caso di successo degli etnei sul Picerno festa rinviata. Altrimenti, in caso di mancato successo del Catania, un successo o un pareggio (se il Catania dovesse cadere col Picerno) permetterebbe al Benevento di essere irraggiungibile per gli etnei a tre gare dalla fine della regular season. Tra le fila dei sanniti mancherà verosimilmente Caldirola: il difensore si è infortunato nel cuore del primo tempo, costretto ad uscire dal campo in barella.