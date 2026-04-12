Vietri sul Mare, entra in servizio il nuovo comandante della Polizia municipale Alfredo Avallone è un sottufficiale della Guardia di Finanza

Il nuovo comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo incarico, nel corso della cerimonia che si è tenuta a palazzo di città, alla presenza dell’intera amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, di autorità civili e militari e di semplici concittadini che hanno accolto con favore il cambio della guardia al vertice della polizia locale.

Ad introdurre il nuovo corso è stato l’assessore alla Polizia Municipale ed alla protezione civile Salvatore Pellegrino: «Siamo profondamente convinti della scelta ricaduta su Avallone, sottufficiale in quiescenza proveniente dalla Guardia di Finanza che gli consente di avere un alto approccio professionale alla sua nuova missione. Inoltre, la sua origine vietrese gli consente di conoscere bene i problemi della nostra comunità e di affrontarli nella maniera giusta».

Anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha osservato che l’origine vietrese del nuovo comandante è un plus da sfruttare: «Mi permetto di chiamarlo Alfredo per nome perché ci conosciamo da tanto tempo e la sua continua presenza sul territorio già da quando appartenente alla Guardia di Finanza ha evidenziato il suo interesse per la comunità che oggi potrà materializzarsi nel suo impegno concreto per il bene di Vietri e dei vietresi. Dai sui primi passi che ho potuto osservare e dalle sue prime indicazioni che si mi sono pervenute posso ritenere che sia sulla strada giusta. Al nuovo comandante un forte “buon lavoro” da parte dell’intera amministrazione civica vietrese».

L’ultima parola è andata al dott. Alfredo Avallone. «Desidero ringraziare il sindaco Giovanni De Simone e l'Amministrazione per la fiducia riposta nella mia persona e quello che posso rappresentare - ha dichiarato l’emozionatissimo neo comandante Alfredo Avallone -. Per l’occasione mi preme ringraziare anche la Guardia di Finanza che, attraverso l’applicazione dell’art.993 Com, ha concesso l'autorizzazione affinché potessi ricoprire questo incarico. È un richiamo in servizio come forma di collaborazione tra Stato (GdF) ed Ente Locale. In sintesi, il Comune di Vietri sul Mare ha un uomo di Stato al vertice della Polizia locale. Assumo il comando con l'orgoglio di chi appartiene alla Guardia di Finanza e la determinazione di chi vuole servire la comunità vietrese, comunità alla quale mi onoro di appartenere. Credo fermamente nella disciplina e nel rispetto dei ruoli. La divisa che indossiamo è un impegno solenne verso i cittadini. Non sarò un Comandante solo d'ufficio. Mi vedrete in strada, agli incroci e tra la gente. Il Comando deve essere percepito come un punto di riferimento, non come un peso burocratico. Chiedo a tutti massima lealtà e trasparenza. La mia porta è aperta per soluzioni operative, ma non tollererò zone d'ombra o inefficienze ingiustificate. Desidero ringraziare fin d’ora Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato con le quali si sta già instaurando un proficuo rapporto di collaborazione. Grazie anche ai volontari all’Anta e della sezione vietrese dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ci daranno una forte mano sul territorio».