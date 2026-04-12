Dalla Spagna ad Amalfi: press tour alla scoperta dell'antica Repubblica Marinara La stampa iberica incantata dalle bellezze del territorio della Costiera

Un viaggio immersivo nei luoghi più suggestivi e inediti di Amalfi. Un’esperienza sensoriale che abbraccia patrimonio storico, cultura, enogastronomia, outdoor e benessere per scoprire il volto più nascosto della Costa d’Amalfi, alle origini delle sue tradizioni millenarie. Una bellezza che travolge, accolta con entusiasmo dai giornalisti delle più importanti testate internazionali, accompagnate nel tour che dall’Antico Arsenale della Repubblica si è snodato nei luoghi simbolo della città, che preservano la sua grande identità.

Autenticità, benessere, sostenibilità le parole chiave dell’escursione che ha coinvolto i reporter dei più famosi gruppi editoriali spagnoli, tra cui El Mundo, Grupo Hotusa, Mujer Hoy, Artículo 14, Viajes National Geographic, El Español - MAGAS, GQ.

Una connessione diretta tra Spagna e Amalfi, per permettere alla stampa specializzata un’avventura unica, che si caratterizza per la componente multisensoriale, alle radici della storia della regina intrepida dei mari, l’Antica Repubblica Marinara, le cui tracce rivivono nel Museo della Bussola e del Ducato Marinaro, che conserva reperti archeologici rinvenuti nello specchio di mare che bagna la città, codici e pergamene, monete antiche, strumenti nautici, che documentano la storia millenaria della città e restituiscono al mondo moderno e alla civiltà europea una traccia importante di quella che fu la civitas erede della tradizione di Roma, che rivive nel maestoso plastico che ricostruisce la urbis del XIII secolo.

Amalfi attraverso la sua DMO consolida, così, la sua presenza in ambito internazionale, per valorizzare e promuovere la destinazione turistica e la Rete di destinazione Amalfi Experience, che coinvolge operatori tra strutture alberghiere, extra alberghiere, ristoranti e fornitori di esperienze e servizi. Il tour diventa occasione per fare networking, per presentare l’offerta turistica ad un vasto pubblico nazionale ed internazionale ed accrescere la reputazione internazionale, con esperienze sempre più differenziate, segmentate e autentiche.

Sulle tracce del Grand Tour, in un percorso che si snoda tra vicoli e angoli ricchi di poesia, fino a spingersi verso il Museo della Carta, dove i giornalisti spagnoli hanno potuto vivere la realizzazione della preziosa carta Bambagina realizzata a mano con processi millenari. Alla vista e al tatto si sostituiscono i profumi dei limoneti di Amalfi, riconosciuti dalla FAO come Patrimonio Globale per l’Agricoltura, per poi lasciarsi invadere dalla bellezza senza tempo dell’Amalfi Monumental Garden, che racconta di tradizioni familiari e del legame forte con la terra e l’agricoltura eroica di contadini custodi.

Infine, le eccellenze enogastronomiche, alla ricerca della tradizione vera, tramandata, genuina, dove ancora la lavorazione è artigianale: Antichi Sapori d’Amalfi, Agricola Fore Porta, Pasticceria Pansa, luoghi dove ogni gesto racconta una storia. Un tour per lasciarsi ispirare e sentire sulla propria pelle emozioni che resteranno indelebili.