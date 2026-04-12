Trapani-Salernitana 1-2. Ferrari e Boncori, tre punti di speranza in Sicilia

La Salernitana sbanca 2-1 il "Provinciale" di Trapani e resta in corsa per il terzo posto in classifica. Dopo aver disputato un primo tempo sotto tono, la squadra di Cosmi riesce a ribaltare l'iniziale svantaggio, trovando il gol-vittoria all'ultimo respiro con Boncori, attaccante della Primavera.
In terra siciliana il cavalluccio marino deve fare i conti con una situazione di forte emergenza: ben sette le defezioni per i campani che, nei primi 45', partono contratti, incassando lo svantaggio al 23' con un rigore trasformato da Celeghin.
Nel secondo tempo la Salernitana entra in campo con una mentalità differente. Al 3' Ferrari trova subito il pari con un eurogol. Sul pari il cavalluccio marino attacca a testa bassa, ma Galeotti in almeno due circostanze tiene in piedi il Trapani. All'ultimo respiro, però, è il giovane Boncori, attaccante della Primavera, a trovare il gol vittoria, spingendo in fondo al sacco un assist di Ferrari. Tre punti di speranza in vista del rush finale play-off.
TRAPANI-SALERNITANA 1-2: il tabellino ed i voti
Trapani (4-2-3-1): Galeotti 6.5; Ortisi 6 (21' st Perri 5.5), Pirrello 5.5, Motoc 5.5, Nicoli 5.5; Aronica 6 (37' st Battimelli s.v.), Celeghin 6; Balla 5.5, Knezovic 5.5 (12' st Matos 5.5), Napolitano 5.5 (21' st Marcolini 5); Stauciuc 5.5 (37' st Battimelli s.v.). A disp: Ujkaj, Salamone, Nina, Vimercati, Cozzoli, Benedetti, Morelli, Quiroz. All: Aronica 6
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma 6.5; Arena 6, Golemic 6, Anastasio 6; Quirini 5.5 (33' st Cabianca 6), De Boer 6, Carriero 5.5 (20' st Gyabuaa 6), Villa 5.5 (1' st Longobardi 6); Ferraris 6.5; Ferrari 7, Lescano 5.5 (33' st Boncori 7). A disp: Brancolini, Haxhiu, Matino, Di Vico. All: Cosmi 6.5
Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Cassano/Marucci). IV uomo: Gemelli. FVS: Citarda
RETI: 23' pt rig. Celeghin, 3' st Ferrari (S), 48' st Boncori (S)
Note. AmmonitI: Quirini (S), Balla (T), Golemic (S), Marcolini (T). Recupero: 2' pt - 3' st
TRAPANI-SALERNITANA 1-2: la diretta testuale del match
51' - Triplice fischio: la Salernitana batte 2-1 il Trapani.
50' - Confermato il gol di Boncori: Salernitana avanti a Trapani 2-1
49' - Espulso Aronica.
49' - Revisione in corso
48' - GOL SALERNITANA - Cabianca inventa, Ferrari in spaccata serve Boncori al centro dell'area che di petto fa 2-1.
45' - 3' di recupero
41' - Ammonito Marcolini.
37' - Doppio cambio Trapani: escono Stauciuc e Aronica entrano Battimelli e La Sorsa.
35' - Azione personale di Ferraris che calcia dal limite, Galeotti salva ancora
33' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Cabianca e Boncori, escono Quirini e Lescano.
31' - Occasionissima Salernitana: Ferrari serve Ferraris che da due passi calcia ma Galeotti salva in angolo con un miracolo.
26' - Ancora Salernitana pericolosa, tiro velenoso di Ferraris deviato in angolo.
21' - Doppio cambio Trapani: escono Napolitano ed Ortisi, entrano Marcolini e Perri
20' - Cambio nella Salernitana: esce Carriero entra Gyabuaa.
18' - Colpo di testa di Ferrari sugli sviluppi di un angolo, palla alta.
12' - Cambio nel Trapani: esce Knezovic, entra Matos.
12' - Ammonito Golemic.
10' - Salernitana vicina al raddoppio: cross di De Boer, testa di Ferraris, Galeotti salva in angolo.
3' - GOL SALERNITANA - Eurogol di Ferrari che controlla in area e mette la palla all'incrocio.
1 - Cambio nella Salernitana: esce Villa entra Longobardi.
SECONDO TEMPO
47' - FINE PRIMO TEMPO.
46' - Ancora Stauciuc e nuovo intervento di Donnarumma. Intanto problema alla coscia destra per Villa. Si va verso il cambio.
45' - Stauciuc calcia ma trova Donnarumma.
40' - Girata di Ferraris: blocca Galeotti.
38' - Miracolo di Donnarumma! Napolitano crossa al centro per Aronica che colpisce al volo ma chiama Donnarumma al miracolo.
36' - Ammonito Quirini per un brutto fallo su Motoc.
33' - Lescano vicino al pari ma Bozzetto ferma tutto per un fallo.
27' - Assedio del Trapani: Celeghin di testa impegna Donnarumma.
25' - Napolitano ci prova dal limite liberandosi di Golemic ma palla alta.
23 - Trapani in vantaggio! Celeghin spiazza Donnarumma con un rigore perfetto.
22' - Calcio di rigore per il Trapani! Bozzetto rovescia la sua decisione.
20 - Fvs per il Trapani: i siciliani chiedono un penalty per fallo di Anastasio su Motoc.
17' - Vola la Casertana: il 3-0 sull'Audace Cerignola vale momentaneamente il terzo posto in classifica. Salernitana sempre più quinta.
12' - Il Trapani risponde: fuga di Stauciuc e conclusione potente dell'attaccante deviata da Golemic. Donnarumma mette out.
10' - Chance per Lescano: conclusione dal limite dell'argentino che fa la barba al palo.
8' - Primo pericolo per i granata: Villa entra in area e calcia ma il pallone viene deviato in angolo.
5' -Partita molto bloccata. La Salernitana provaa ad accendere le qualità di Ferraris senza fortuna.
FISCHIO D'INIZIO
14.25 - Squadre in campo. Cosmi sorprende, lancia il 3-4-1-2 e si affida al tridente Ferraris, Ferrari, Lescano. "Siberiano vive": così i tifosi del Trapani 'abbracciano' i 200 cuori granata presenti in Sicilia.
14.15 - Benvenuti alla diretta testuale di Trapani-Salernitana, 36esima giornata del campionato di serie C.