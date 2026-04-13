Panettiere ucciso a Sarno, l’attività riapre grazie ai figli di Gaetano Un segnale di speranza e passione nel ricordo del padre, storico commerciante della città

Un segnale di speranza, che certo non cancella il dolore ma che allo stesso tempo vuole essere un messaggio di resilienza e impegno. Nel solco della tradizione familiare e del rispetto di chi ha speso una vita inseguendo un lavoro e una passione.

A due mesi dal brutale assassinio di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno, riapre la storica salumeria-panetteria di Piazza Sabotino.

Sono ora i figli dell'uomo, la cui morte ha lasciato un vuoto profondo non solo tra familiari e conoscenti ma in tutta la comunità sarnese nella quale Gaetano Russo era rispettato e benvoluto, a portare avanti l'attività.

Un amore e una passione per il lavoro che il panettiere ha trasmesso anche ai suoi figli, che ora porteranno avanti con la stessa dedizione.

Per Sarno si tratta senza dubbio di un bel messaggio di ripartenza e fiducia nonostante le difficoltà dettate da una tragedia come quella che ha travolto la famiglia Russo.