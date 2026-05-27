Capaccio Paestum, il Comune non sarà sciolto per infiltrazioni mafiose La decisione del ministero dell'Interno

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha ultimato il lavoro di verifica sulle eventuali infiltrazioni mafiosi al Comune di Capaccio Paestum. Analizzata la relazione della Commissione d'accesso che negli ultimi sei mesi, dopo l'inchiesta che ha terremotato l'Ente con le misure cautelari nei confronti - tra gli altri - dell'ex sindaco Franco Alfieri, si è deciso di non procedere con lo scioglimento del municipio.

Garantita, dunque, la continuità democratica: la comunicazione al sindaco Gaetano Paolino è arrivata direttamente dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Il Viminale ha però previsto un monitoraggio costante che vedrà proprio la Prefettura di Salerno in campo, nel segno della collaborazione istituzionale con palazzo di città.

“Il Prefetto di Salerno mi ha consegnato ufficialmente il provvedimento - dichiara il Ssindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino - con il quale la città ha evitato l’onta di uno scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa. Nel rispetto delle indicazioni prefettizie è stata attivata una fase di monitoraggio che applica il principio di leale collaborazione istituzionale”.