Niente acqua sui rioni collinari, previsto servizio autobotti per i residenti

Giornata complicata quella di domani, martedì 28 maggio, per i residenti dei rioni collinari di Salerno. "Ausino Spa" ha infatti annunciato una importante sospensione idrica programmata per una serie di interventi sulla rete.
Per far fronte agli inevitabili disagi, Salerno Sistemi ha invitato i residenti delle aree interessate a fare un minimo di scorta preventiva dai rubinetti prima che venga interrotta l’erogazione.
In ogni caso, è stato previsto anche un servizio sostitutivo con autobotte (acqua destinata a servizi, non potabile) con automezzo che sosterà:
- dalle ore 08:00 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Ogliara altezza ufficio postale
- dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Via Matteo Rago altezza Chiesa San Michele di Rufoli
- dalle ore 13: 00 alle ore 14:30 presso la Chiesa San Felice a Pastorano
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in località Giovi Piegolelle altezza ufficio postale