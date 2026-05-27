Union Brescia-Salernitana, le probabili formazioni: due novità per Cosmi Alle ore 20:00 i granata si giocano le chance di finale al Rigamonti. Il tecnico medita cambi

Voglia d'impesa. Al Rigamonti la Salernitana va a caccia del colpo grosso. Dopo l’amarezza per il pari nel finale dell’andata (1-1), Union Brescia-Salernitana (ore 20:00) è il secondo atto di una semifinale dei playoff serie C durissima, sul filo dell’equilibrio. La Bersagliera deve provare a centrare il colpo grosso, espugnare il Rigamonti o nei 90' o nei tempi supplementari (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non passerà la miglior piazzata come successo nei turni precedenti). Altrimenti sarà tempo di affidarsi alla lotteria dei rigori. Eventualità che la Salernitana vuole evitare, chiamata ad un esame dificilissimo per avere la meglio sulle rondinelle.

Le scelte di Cosmi

A fare la formazione saranno soprattutto i segnali di stanchezza che Cosmi ha toccato con mano nel primo atto della doppia sfida con l'Union Brescia e annusato in questa brevissima marcia d'avvicinamento alla sfida di ritorno. In difesa non verrà modificato l'assetto, diverse invece le soluzioni a centrocampo e in attacco. Sulle corsie, Longobardi è in vantaggio su un appannato Cabianca. Poi conferme per De Boer, Tascone e Villa, nonostante Carriero sia opzione spendibile per assicurare verve e grinta. Davanti il grande sacrificato potrebbe essere Ferrari: il Loco fa i conti con le tante partite ravvicinate vissute in campo, i pochi minuti saltati e potrebbe rappresentare una soluzione da partita in corsa. Ecco perchè spera nel sorpsso Molina, con Lescano e Ferraris a completare il tridente.

Union Brescia-Salernitana, le probabili formazioni:

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Armati; Cisco, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi. Allenatore: Corini.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Lescano, Molina. Allenatore: Cosmi.