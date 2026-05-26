Filt Cgil Salerno, Carmen Morra eletta segretaria generale all'unanimità Succede a Gerardo Arpino: "Scelta che premia competenza, impegno ed esperienza"

Eletta all’unanimità Carmen Morra come nuova segretaria generale della Filt Cgil Salerno. Succede a Gerardo Arpino ed è la prima volta che una donna ricopre questo incarico nella categoria salernitana dei trasporti. L'annuncio da parte della sigla sindacale è arrivata in queste ore.

Per Morra una lunga esperienza nel settore ferroviario e nel sindacato, maturata tra trasporto pubblico locale, ferroviario e attività portuali, sempre al fianco di lavoratrici e lavoratori nelle vertenze per diritti, sicurezza e qualità dei servizi, come si ricorda dalla federazione salernitana provinciale della Filt Cgil.

“Una scelta che premia competenza, impegno ed esperienza”, ha dichiarato il segretario Generale della CGIL Salerno Antonio Apadula, che poi ha anche ringraziato il segretario uscente Gerardo Arpino per il lavoro svolto in questi anni di lavoro.