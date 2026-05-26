Salernitana, non sarai sola! A Brescia mille cuori granata Chiusa la prevendita per il settore ospiti. Il Rigamonti spinge

In mille per sostenere la Salernitana e spingerla verso la finale. Nonostante le limitazioni, la Bersagliera non sarà sola al Rigamonti nella delicata sfida con l’Union Brescia. La prevendita per il settore ospiti si è chiusa con 700 tagliandi staccati. Una corsa al biglietto rallentata dalla decisione del Gos di aprire lo spicchio del Rigamonti ai residenti in provincia di Salerno solo se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. Tanti cuori granata però saranno nel settore Gradinata – Lato Sud, aperto ai tifosi campani residenti in altre province italiane. Contorno di un’atmosfera che si preannuncia rovente con 14mila biglietti venduti in un Rigamonti pronto a sostenere l’Union Brescia verso la finale.