Brescia-Salernitana, Corini: "Con il nostro pubblico possiamo farcela" Il tecnico alla vigilia della sfida del Rigamonti: "Sarà gara diversa dall'andata, ci crediamo"

“Ci crede la nostra gente, ci crediamo anche noi”. Eugenio Corini vuole sognare. Il suo Union Brescia si gioca la qualificazione in finale playoff serie C con la Salernitana e chiede un grande supporto alla sua gente: “Per novanta o centoventi minuti dovranno spingere al massimo questi ragazzi, che meritano questo supporto. Quando siamo uniti siamo più forti”.

“Sarà tutt’altra gara rispetto all’andata”

Il discorso scivola sulla Salernitana e su una gara d’andata ripresa solo con l’eurogol di Crespi: “È vero che non avremmo meritato di perdere, ma fino al 91’ lo stavamo facendo, e questo è un fatto. Dall’altra parte c’è una squadra che non molla, e che potrebbe pure prendere qualche contromisura. Sarà tutta un’altra storia. In gare di questo tipo può davvero succedere di tutto”.

“Speriamo in recuperi”

Sul tema formazione in dubbio resta Rizzo, frenato da un problema al piede rimediato nel secondo tempo della sfida dell’Arechi ma ci sono speranze per Marras: “Sono dispiaciuto per Alberto perché si è fermato proprio in un momento in cui si stava esprimendo al meglio. Ma io e il mio staff nutriamo buone speranze di recuperare alcuni elementi, compresi Rizzo e Marras, oltre magari a qualcuno che era fuori. Dovrò tenere conto della stanchezza della squadra e fare delle valutazioni”.