Union Brescia-Salernitana, i precedenti: ultimo successo nel ‘90 22esima sfida in terra lombarda. Lo scorso anno fu 0-0

Union Brescia-Salernitana, capitolo 22. Al Rigamonti va in scena la ventiduesima sfida fra i lombardi e i campani. Il bilancio parla di 13 successi delle rondinelle, 5 pareggi e 3 exploit del cavalluccio marino. L’ultima vittoria rimanda addirittura all’annata 1990/1991 con la Salernitana giocò, per la prima volta, nel nuovo Rigamonti in due occasioni. La prima ad agosto, in Coppa Italia (0-0), poi dopo neppure un mese in campionato con la vittoria del cavalluccio alla seconda giornata (1-2), doppietta di Daniele Pasa e momentaneo pari biancazzurro firmato Ganz).

L’ultimo precedente invece rimanda al febbraio 2025: era il campionato di serie B finì senza reti (0-0). Era però il Brescia di Cellino, poi estromesso dai professionisti dopo una lunga battaglia legale, e non dell’Union, nato nello scorso luglio dal cambio di denominazione della FeralpiSalò.