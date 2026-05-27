Ecco gli incivili del sacchetto: maxi multa, patente sospesa e auto sequestrata I controlli della Polizia municipale per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in strada

La sezione videosorveglianza della Polizia Municipale, diretta dal vice comandante Domenico Di Vita, ha individuato un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti nell’area di Castelluccio, via Roberto il Guiscardo.

Attraverso l’estrapolazione delle immagini registrate dai dispositivi mobili di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto un soggetto privato che, con la propria autovettura, ha abbandonato sul suolo pubblico diversi materiali. Nel dettaglio, l’uomo ha depositato:

tre buste in plastica contenenti multimateriale non differenziato

profili angolari in polistirolo espanso

due basi rettangolari in polistirolo

quattro battiscopa in plastica

un cartone

l'oblò di una lavatrice

e, dal portellone posteriore, ha abbandonato una lavatrice fuori uso.

Per il sospetto inquinatore è scattata la denuncia, ma anche la sospensione della patente e il sequestro del veicolo.

La Polizia municipale ha inoltre sanzionato 10 persone per abbandono di rifiuti nelle aree di via Pirandello, SP 417 località Aversana e via Fosso Pioppo, tra le zone più esposte al degradante fenomeno dell'abbandono di rifiuti.

"L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano, ricordando che l’abbandono dei rifiuti costituisce un reato e comporta sanzioni severe, anche di natura penale. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per contrastare comportamenti che danneggiano l’intera comunità", si legge nella nota stampa del comune guidato dalla sindaca Cecilia Francese.