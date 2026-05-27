Union Brescia-Salernitana, i convocati di Corini: quattro assenti C'è Marras nonostante non sia al top

Sono 26 i calciatori dell’Union Brescia convocati da Corini per la semifinale di ritorno con la Salernitana in programma al Rigamonti. Il trainer delle rondinelle potrà contare sui recuperi di Rizzo, uscito nel secondo tempo della sfida di domenica, e Pasini in difesa. In lista anche Marras. Ancora fuori dall’elenco dei convocati il difensore Sorensen, il centrocampista De Francesco e gli attaccanti Di Molfetta e Spagnoli. I quattro calciatori sono fuori da tempo.

Ecco l’elenco dei convocati biancoazzurri:

PORTIERI

1 Liverani, 22 Damioli, 66 Gori

DIFENSORI

3 Rizzo, 5 Pasini, 24 Boci, 28 Silvestri, 42 Moretti, 80 Beldenti, 82 Armati

CENTROCAMPISTI

6 Mercati, 8 Balestrero, 11 Cisco, 14 Mallamo, 18 De Maria, 20 Zennaro, 21 Fogliata, 27 Lamesta, 30 Cantamessa, 44 Guglielmotti, 93 Marras

ATTACCANTI

9 Vido, 17 Maistrello, 45 Valente, 97 Cazzadori, 99 Crespi