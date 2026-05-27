Salerno, ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale: tutti gli eletti

Alla maggioranza 21 consiglieri, 11 eletti per la minoranza

salerno ecco la composizione del nuovo consiglio comunale tutti gli eletti
Salerno.  

Dopo un giorno e mezzo di attesa, Salerno conosce finalmente la composizione del nuovo Consiglio comunale. Chiuse le operazioni di scrutinio della sezione 2, sono stati ufficializzati i risultati ed assegnati i seggi. Alla maggioranza andranno 21 consiglieri comunali, 11 quelli che siederanno tra i banchi dell'opposizione.

Di seguito la lista degli eletti:

PROGRESSISTI (7 seggi): Giovanni Savastano (1701 voti); Rocco Galdi (1697 voti), Dario Loffredo (1467 voti), Luca Sorrentino (906 voti), Vittoria Cosentino (894 voti), Angelo Caramanno (793 voti), Antonio Fiore (761 voti):

A TESTA ALTA (4 seggi): Alessandro Ferrara (1213 voti), Paky Memoli (1209 voti), Fabio Piccininno (713 voti), Arturo Iannelli (693 voti):

SALERNO PER I GIOVANI (4 seggi): Paola De Roberto (1650 voti), Giovanni Fiorito (1234 voti), Horace Di Carlo (935 voti), Fabio Polverino (787 voti)

AVANTI PSI (3 seggi): Simona Calzaretti (1247 voti), Massimiliano Natella (1235 voti), Antonio Cammarota (764 voti)

CRISTIANI DEMOCRATICI (2 seggi): Gaetana Falcone (1061 voti), Giuseppe Zitarosa (919 voti)

DAVVERO ECOLOGIA & VERDI: ANTONIO CARBONARO (527 voti)

I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE:

Gherardo Maria Marenghi

Franco Massimo Lanocita

Armando Zambrano

FORZA ITALIA (2 seggi): Gabriele Casaburi (827 voti), Sarel Malan (605 voti)

FRATELLI D'ITALIA (2 seggi): Ciro Giordano (730 voti), Ersilia Trotta (366 voti)

ALLEANZA VERDI e SINISTRA ITALIANA (1 seggio)  - Gennaro Avella (1063 voti)

MOVIMENTO 5 STELLE (1 seggio) - Claudio Russolillo (557 voti)

SALERNO DEMOCRATICA (1 seggio): Adalgisio Amendola (412 voti)

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