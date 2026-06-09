"Bentornati al Sud", le riprese a Castellabate: Bisio e Siani tornano in Cilento Primo ciak per il nuovo capitolo della saga cinematografica di grande successo

Primo ciak a Castellabate per "Bentornati al Sud", il nuovo capitolo della saga cinematografica che nel 2010 portò il borgo cilentano alla ribalta del grande schermo. Troupe, attori e addetti ai lavori sono ufficialmente al lavoro sul territorio comunale, dove le riprese proseguiranno nelle prossime settimane.

Il film e il cast

Il film riporta in Cilento i due protagonisti storici della serie: Claudio Bisio e Alessandro Siani, affiancati da alcuni dei volti già noti al pubblico della saga. La pellicola è prodotta da Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film; la distribuzione nelle sale italiane è affidata a Medusa. Le riprese dureranno complessivamente sette settimane e toccheranno, oltre a Castellabate, anche Roma e Milano.

Le riprese e i disagi alla viabilità

L'avvio delle attività cinematografiche ha già richiamato l'attenzione di residenti e visitatori, creando un clima di fermento nelle aree coinvolte dal set. Per consentire le operazioni della produzione, il Comando di Polizia Municipale ha disposto una regolamentazione temporanea della viabilità nel capoluogo: fino al 13 giugno sono possibili rallentamenti lungo la Strada Provinciale 61 e nelle strade limitrofe. L'amministrazione comunale ha invitato cittadini e turisti a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale incaricato.

Le parole del sindaco

"La nostra comunità li ha già accolti con il consueto spirito di ospitalità che ci contraddistingue e noi non vediamo l'ora di ritornare sul grande schermo nei prossimi mesi", ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo.